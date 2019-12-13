В чем лучше всего отмечать Новый год крысы
2020 году по китайском гороскопу станет годом белой крысы. Ежегодно люди стараются отметить праздник так, чтобы задобрить существо, чей год приходит. Очень часто именно китайский гороскоп диктует, в чем нужно встречать новый этап жизни, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Одежда
Белая крыса считается чистоплотным существом, поэтому, чтобы ее задобрить не нужно выбирать старые и поношенные вещи. Лучше не экономить и купить что-то недорогое, но новое. Женщинам рекомендуют выбирать легкие светлые платья из натуральных тканей. Мужчинам предлагают надеть теплые свитера и широкие брюки. Не рекомендуется встречать Новый год в официальных костюмах. Если вы все-таки решите отмечать праздник дома, выбирайте расслабленные образы, в которых вам будет комфортно.
Цвета
Так как Новый год станет годом белой крысы, специалисты советуют выбрать для праздничных костюмов светлые или пастельные цвета. Белую крысу можно трактовать еще как и "металлическую", поэтому стоит взять во внимание платья и костюмы из новогодних коллекций, которые традиционно украшены пайетками и блестками. Если вы не хотите подбирать себе что-то яркое и сверкающее, можно выбрать образы в бежевом или персиковом цветах.
Не стоит выбирать яркие "кричащие" оттенки. Например, специалисты советуют категорически отказаться от красного и желтого.
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