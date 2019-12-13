2020 году по китайском гороскопу станет годом белой крысы. Ежегодно люди стараются отметить праздник так, чтобы задобрить существо, чей год приходит. Очень часто именно китайский гороскоп диктует, в чем нужно встречать новый этап жизни, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Одежда

Белая крыса считается чистоплотным существом, поэтому, чтобы ее задобрить не нужно выбирать старые и поношенные вещи. Лучше не экономить и купить что-то недорогое, но новое. Женщинам рекомендуют выбирать легкие светлые платья из натуральных тканей. Мужчинам предлагают надеть теплые свитера и широкие брюки. Не рекомендуется встречать Новый год в официальных костюмах. Если вы все-таки решите отмечать праздник дома, выбирайте расслабленные образы, в которых вам будет комфортно.

Цвета

Так как Новый год станет годом белой крысы, специалисты советуют выбрать для праздничных костюмов светлые или пастельные цвета. Белую крысу можно трактовать еще как и "металлическую", поэтому стоит взять во внимание платья и костюмы из новогодних коллекций, которые традиционно украшены пайетками и блестками. Если вы не хотите подбирать себе что-то яркое и сверкающее, можно выбрать образы в бежевом или персиковом цветах.

Не стоит выбирать яркие "кричащие" оттенки. Например, специалисты советуют категорически отказаться от красного и желтого.