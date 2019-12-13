Зима - это непростая пора для автомобилистов, особенно если транспортное средство приходится оставлять под открытым небом. Но кроме проблем с замерзшими замками и аккумуляторами владельцев машин могут подстерегать и другие неприятности. Например, порча вещей, забытых в холодном салоне.

Список предметов, которые не рекомендуется оставлять надолго на холоде, в том числе в салоне автомобиля в зимнее время, очень обширен, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Поэтому мы не можем претендовать на полноту описания и перечислим только наиболее распространенные вещи, которые можно испортить, забыв в бардачке, багажнике или на заднем сидении.

Музыкальные инструменты

Большинство музыкальных инструментов и конкретно все струнные, боятся перепадов температур. Поэтому, забытые в авто зимой гитары, скрипки, виолончели и даже балалайки, попадают в зону риска. Древесина, из которой изготовлены детали этих инструментов, коробится, а лак трескается и шелушится. В особо тяжелых случаях деформация может оказаться настолько сильной, что лопнут струны. Как минимум, оставленная на ночь в салоне машины гитара наутро окажется абсолютно расстроенной.

Электронные устройства

Электронное оборудование с удовольствием похищают из припаркованных на улице автомобилей злоумышленники. Но даже если вы не боитесь кражи, помните о том, что устройство может просто испортиться. Наиболее уязвимой частью смартфонов, планшетов, ноутбуков и плейеров считаются их литий-ионные аккумуляторы. Эти источники питания боятся как морозов, так и сильной жары. Кроме этого, от попеременного охлаждения и нагревания в гаджетах появляется конденсат, приводящий к коррозии металлических элементов. К сожалению, поврежденные холодом или влагой девайсы гарантийному ремонту не подлежат.

Лекарственные препараты

Многие лекарства очень требовательны к условиям хранения и теряют свою эффективность при замораживании. Наиболее чувствительными в этом отношении считаются микстуры, сиропы, суспензии и капли, а наименее восприимчивыми - таблетки и капсулы. Не стоит забывать и о том, что некоторые из таких фармацевтических препаратов могут входить в состав автомобильной аптечки.

Бытовая химия

В состав многих чистящих средств, таких как жидкости для мытья посуды или стекол, входит обычная вода. При отрицательных температурах она может превратиться в лед и разорвать бутылку. Но не рекомендуется замораживать и продукцию в виде чистящих и стиральных порошков, так как ПАВ (поверхностно-активные вещества), входящие в их состав, уменьшаются в объеме при низких температурах. Эффективность переохлажденных продуктов такого плана может быть сильно снижена.

Краски

Краски на водной основе, а также акриловые, не должны храниться при низких температурах. Вещества, входящие в состав этих материалов, изменяются в объеме при перепадах температур и могут даже распадаться на отдельные компоненты. Может случиться так, что краска, забытая на одну зимнюю ночь в багажнике автомобиля, наутро окажется непригодной к использованию.

Консервы

В состав всех консервированных пищевых продуктов обязательно входит вода. При замерзании она может разорвать банку или, расширившись, просто нарушить ее герметичность. Стоит ли говорить о том, что такая консерва уже не будет пригодной к дальнейшему хранению и использованию в пищу.

На морозе скорлупа яиц трескается и теряет свою герметичность. Это происходит даже в том случае, если видимых повреждений на поверхности продукта не видно. Яйца, пережившие заморозку, теряют свою герметичность и очень быстро портятся, так как бактерии беспрепятственно попадают внутрь через повреждения оболочки.

Вино и пиво

Многие уверены, что алкогольные напитки из-за содержащегося в них спирта, не замерзают при отрицательных температурах. Но это работает только с небольшими понижениями, а если мороз достигает -6 градусов, пиво, скорее всего, замерзнет. Вино оказывается в зоне риска уже при -5 градусах, хотя бывают и исключения. В любом случае на морозе такому алкоголю не место точно, так как, даже если не лопнет бутылка, от замерзания напиток изменит свой вкус далеко не в лучшую сторону.

Но автомобиль, зимующий на улице, может быть не только проблемой, но и источником вдохновения. Иногда машина, украшенная снегом и льдом, превращается в настоящий арт-объект.