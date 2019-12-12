Ученые Северо-Западного университета в США раскрыли истинную причину исчезновения динозавров и других животных 66 миллионов лет назад. Оказалось, что Земля подвергалась сильным изменениям еще до падения астероида, который окончательно нарушил стабильность биосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи определили изотопный состав кальция в окаменелых раковинах моллюсков и улиток, живших на границе мелового и палеогенового периодов. Оказалось, что химический состав изменился еще до падения астероида, что указывает на быстрый рост содержания углерода в океанах. Это произошло из-за длительных извержений Декканских траппов - магматической провинции в центральной Индии.

В течение многих лет Декканские траппы выбрасывали в атмосферу огромные количества углекислого газа, который подкислял океан и непосредственно влиял на живые организмы. Раковины состоят из карбоната кальция, который растворяется в присутствии растворенной в морской воде углекислоты.