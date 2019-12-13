Китайский прохожий в конце октября запечатлел поединок двух непримиримых соперников, имеющих избыточную массу тела.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, кошка, обнаружив крупного грызуна на своей территории, решила преподать ему урок. Но крыса нисколько не испугалась и прыжком сопровождала каждый удар кошачьего агрессора.

За всем происходящим, помимо автора видеоролика, с интересом наблюдал сидящий поодаль другой кот.

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