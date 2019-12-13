Ученые Испании и Португалии разработали теоретическую модель и обнаружили с помощью нее новые виды бозонных звезд - гипотетических объектов, которые состоят не из фермионов, как обычные звезды, а бозонов. Такие звезды могут иметь форму бублика, однако быстро распадаются из-за внешних возмущений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бозоны - частицы, которые могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Это отличает их от фермионов (например, электронов), в отношении которых действует принцип запрета Паули. Из фермионов обычно состоит материя, а некоторые бозоны, например, фотоны, являются переносчиками взаимодействия. В то же время считается, что темная материя может состоять из ультралегких частиц, которые также являются бозонами.

Свойство бозонов находиться в одном и том же состоянии гипотетически способно приводить к появлению макроскопических объектов и даже экзотических звезд. В новой работе астрофизики выяснили, могут ли быть стабильными вращающиеся бозонные звезды. Для этого они использовали численную модель с учетом общей теории относительности Эйнштейна.

Исследователи рассмотрели два сценария. В первом большое облако бозонной материи коллапсирует, чтобы сформировать вращающуюся звезду. Во втором сценарии ученые проверили, устойчива ли к возмущениям уже появившаяся бозонная звезда или нет. Вращающиеся бозонные звезды могут относиться к одному из двух типов. Скалярные звезды сформированы частицами с нулевым спином, а векторные - частицами со спином 1.

Ученые выяснили, что скалярные звезды имеют форму тора, а векторные остаются шаровидными, но сплюснуты у полюсов. При этом тороидальные звезды неустойчивы к возмущениям и распадаются на части с возможным образование черной дыры. Сфероидальные устойчивы, как и нормальные звезды.

В будущем физики планируют выяснить, всегда ли скалярные звезды нестабильны или это зависит от свойств частиц темной материи, из которых они состоят.

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