Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи
Эти пейзажи похожи на декорации к фильму в стиле фэнтези или восхитительный концепт-арт для какой-нибудь игры. Но на самом деле это "всего лишь" аквариумы.
Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все - сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов. Люди, создавшие эти восхитительные аквариумные пейзажи, являются экспертами во многих областях - биологии, дизайне, фотографии, а также они мастерски овладели одним из самых сложных искусств - искусством терпения. В конце концов, на создание некоторых из этих водных шедевров ушли месяцы, а то и годы.
В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.
"Бледный ветер". Такаюки Фукада, Япония, 2013 год. Золото Международного конкурса аквариумистики.
Франциско Ву, Испания, 2012 год. Топ-100 конкурса.
"Паломничество". Синтаро Мацуи, Япония, 2013 год. Пятое место на конкурсе.
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