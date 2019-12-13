Эти пейзажи похожи на декорации к фильму в стиле фэнтези или восхитительный концепт-арт для какой-нибудь игры. Но на самом деле это "всего лишь" аквариумы.

Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все - сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов. Люди, создавшие эти восхитительные аквариумные пейзажи, являются экспертами во многих областях - биологии, дизайне, фотографии, а также они мастерски овладели одним из самых сложных искусств - искусством терпения. В конце концов, на создание некоторых из этих водных шедевров ушли месяцы, а то и годы.

В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.

"Запах леса". Павел Баутин, Россия, 2010 год. Гран-при Международного конкурса аквариумистики.