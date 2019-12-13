Фермер Джон Илетт, вместе со своими друзьями совершавший в прошлый понедельник, 9 декабря водное путешествие возле канадского острова Ванкувер, стал свидетелем охоты пернатого хищника на осьминога.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, кошка, cо слов канадца, орлан с воздуха атаковал головоногого моллюска, но потенциальная добыча оказала сопротивление и чуть не утопила хищную птицу.

После пятиминутного противостояния, Джон Илетт решил разнять соперников и тем самым спас от утопления белоголового орлана, который, освободившись от щупалец осьминога, самостоятельно добрался до берега.

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