Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров. Поверьте, дров сегодня может быть наломано немало! Зато этот день идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил... Ну а потратить накопленные за день силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.

Овен

Сегодня в делах Овен будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!". Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Овну сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Овен придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Овна это получится лучше.

Телец

Сегодня Тельцу, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Тельцу стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.

Близнецы

Сегодня мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Близнецам покоя. Весь день они способны строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Близнецам не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие им в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам - то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.

Рак

Сегодня лучшим режимом, в котором Рак сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Рак сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Рака работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно - такая уж особенность у этого дня!

Лев

Сегодня Лев рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах - например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, - и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Льву быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.

Дева

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Деву, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Дева встретится; вопросы, которые ей придется решать; ситуация, с которой она столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Девой на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Девы свежую струю!

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг них будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Весам удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что они могут сделать сегодня, - это держать под контролем то, за что отвечают сами, лично. И, конечно же, набраться терпения - оно сегодня нужно Весам как никогда.

Скорпион

Сегодня время работает против Скорпиона: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Скорпиону сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.

Стрелец

Сегодня Стрельцу следует иметь в виду - в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры сегодня способны так, что не то что на истину - на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Стрельца на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Стрельцу потребуется немало времени, нервов и сил.

Козерог

Сегодня Козерогу следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Козерога: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы - если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Водолей

Сегодня Водолей не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. Если у Водолея есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться - работник из него сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет непросто войти в нормальный ритм, но если им все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Рыбам с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Рыбам преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп - энергичный, стремительный и позитивный.