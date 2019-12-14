Сыроедение или фрукторианство - модная тенденция в современном питании. Это тип "строгого вегетарианства". Известно сыроедение с позапрошлого века, но выросла его популярность только в последние годы. Всё чаще люди задумываются о натуральных продуктах, которые дает нам сама природа, выясняют о том, что можно есть, переходя на живую еду, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Понятие

Суть сыроедения в том, что исключается всякая животная еда, в пищу идет только растительная продукция (овощи, фрукты, а также орехи, зелень и семена). Пища является необработанной, если ее не нагревали свыше 40-48 C.

Польза сыроедения

Люди придерживаются сыроедения, как они считают, из-за ряда преимуществ:

• потеря веса (так, за первые 4-6 месяцев человек теряет до 40 кг лишнего веса);

• улучшение жизненных сил и энергии;

• укрепление иммунитета и избавление от хронических заболеваний;

• снижение воздействия на окружающую среду.

Список минусов

Изучив отзывы в интернете о сыроедении, представим следующие проблемы с этим питанием, которые возникают у людей:

• кариес;

• выпадение волос;

• метеоризм;

• нарушение менструального цикла или полное исчезновение месячных;

• мышечная слабость и общее плохое самочувствие;

• постоянное чувство голода и т. п.

При этом многие из нарушений в организме исчезают после якобы так называемого периода "чистки".

Мнение диетологов и врачей

Диетологи по питанию и врачи в основном не рекомендуют отказываться от животной продукции. Однако вегетарианство они разрешают со следующими оговорками:

• временное воздержание от определенной еды;

• можно есть яйца (ово-вегетарианство);

• в меню включают молочно-кислые продукты - сыр, творог, кефир и т.д. (лакто-вегетарианство);

• смешанный тип (ово-лакто-вегетарианство).

Постоянное строгое сыроедение врачи категорически не рекомендуют. По словам диетологов, фрукторианство как категория вегетарианства, можно применять в качестве разгрузочных дней, для чистки организма после зимнего периода, в течение которого мы часто едим животную пищу и нередко переедаем. Оптимальный вариант - это отказ от мясной продукции на пару дней, максимально - на неделю.

Различные рецепты сыроедения представлены в широком ассортименте в интернете, и могут помочь вам сделать меню для начинающих потрясающим.

Сыроедение - это хороший вариант очистить себя и улучшить свое здоровье, как говорят приверженцы этого направления питания.