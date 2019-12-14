Самые популярные продукты в борьбе с повышенной потливостью и неприятным запахом - дезодоранты и антиперспиранты. Но такая "помощь" не дает стопроцентного результата и может причинить вред здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Современные антиперспиранты используются 1-2 раза в день и наносятся на чистую, сухую кожу.

Частое применение блокирует сальные железы, препятствует естественному выведению токсинов из организма. К тому же в их составе химические соединения, которые могут вызвать аллергию, тошноту, мигрени и более серьезные проблемы со здоровьем.

Потоотделение - естественная функция организма. Потовые железы участвуют в терморегуляции, избавляют от ненужных продуктов жизнедеятельности. Перекрывать эти "каналы" не стоит. Поэтому избавляться будем только от неприятного запаха.

Загляните в аптеку

В качестве антиперспиранта можно использовать жженые квасцы. Чудо-присыпка продается в аптеке. Препарат не содержит химических добавок и ароматизаторов, обладает активным подсушивающим и дезодорирующим действием. Наносится на сухие чистые подмышки.

От неприятного запаха спасут эфирные масла: апельсинового и чайного дерева. Несколько капель средства нужно втереть в предварительно вымытые подмышки. Масло чайного дерева борется не только с запахом пота, но и не дает размножаться бактериям.

В каждой аптечке должно быть место для хлоргексидина. Этот антисептик можно использовать для решения проблемы с запахом пота. Нужно нанести средство на ватный диск и хорошенько протереть подмышечные впадины.

В борьбе с повышенным потоотделением поможет и обычная салицилово-цинковая паста.

Активные вещества препарата подсушивают и дезинфицируют кожу. Втирается в чистые и сухие подмышки.

Народные способы

Предлагаем три рецепта, которые помогут справиться с активным потоотделением и забыть о неприятном запахе.

Отвар коры дуба. Пропорции: столовая ложка на стакан воды. Смочить в отваре ватный тампон и протереть чистые подмышки.

Кора дуба с лимоном. Чайную ложку коры дуба заварить в стакане кипятка и выжать туда сок одного лимона. Протирать подмышки несколько раз в день.

Отвар ромашки. Пропорции: 3 чайных ложки на пол-литра кипятка. Остудить жидкость до комнатной температуры, процедить и добавить чайную ложку соды. Протирать подмышечные впадины утром и вечером.

Пищевую соду можно использовать как отдельное средство. Белый порошок втирают в чистую неповрежденную кожу подмышек.