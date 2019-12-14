Давайте посмотрим правде в глаза: сдавать кровь из вены - это довольно неприятно, но не смертельно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А этот школьник из Китая воспринял медицинскую процедуру совсем уж болезненно, и речь идёт не о маленьком мальчике, а о старшекласснике.

Пока разволновавшийся молодой человек закрывал лицо рукой и делал страшные гримасы, его соученики умирали от хохота. И, честно говоря, их в этом сложно винить.

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