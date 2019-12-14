https://news.day.az/unusual/1185288.html Старшеклассник слишком сильно разволновался во время анализа крови - ВИДЕО
Старшеклассник слишком сильно разволновался во время анализа крови - ВИДЕО
Давайте посмотрим правде в глаза: сдавать кровь из вены - это довольно неприятно, но не смертельно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
А этот школьник из Китая воспринял медицинскую процедуру совсем уж болезненно, и речь идёт не о маленьком мальчике, а о старшекласснике.
Пока разволновавшийся молодой человек закрывал лицо рукой и делал страшные гримасы, его соученики умирали от хохота. И, честно говоря, их в этом сложно винить.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре