Американские психологи из Канзасского университета выяснили, что чрезмерное потребление сахара может привести к депрессивному психозу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Это сближает сахар и алкоголь: чрезмерное употребление того и другого опасно для нормальной жизни, тогда как малые дозы временно помогают от депрессии, и женщины традиционно "заедают" стресс шоколадом и пирожными, а мужчины расслабляются "беленькой".

О вреде сахаров сказано достаточно много: это и ожирение, и кариес, и риск развития диабета со всеми вытекающими последствиями. А вот о депрессогенном потенциале сахаров практически не упоминалось.

Исследователи обобщили существующие экспериментальные и эпидемиологические исследования, касающиеся потребления сахара и уязвимости к депрессии, проведенные Национальным институтом здравоохранения США, а также работ испанских, австрийских и китайских университетов и рассмотрели влияние приема сахара в пищу на физиологические процессы. Они пришли к выводу о существовании очевидной связи между сахаром и его заменителях и депрессией.

По данным, приведенном в журнале Medical Hypotheses, потребление сахара в больших дозах ведет к нарушению метаболического и нейробиологических процессов в организме. Нарушается микробаланс в кишечнике и процессы окисления, происходит системное воспаление, инсулинорезистентность, образуются токсичные конечные продукты гликирования. Организм становится более уязвим к серьезным депрессивным расстройствам, и чем больше сахаров потребляет человек, тем выше риск психических отклонений.

Особенно актуален этот вопрос сейчас, с наступлением зимы. Уменьшение количества солнечного света и нарушение в связи с этим циркадных ритмов приводит к обострению депрессивных состояний. Им подвержены, по мнению ученых, до тридцати процентов людей. У 5-10 процентов из них наблюдаются полномасштабные эпизоды клинической депрессии. Поэтому естественна тяга людей к сладкому, так как сахар прибавляет энергии и повышает настроение. А тут еще и праздники - повсюду нарядные конфеты, сладкие подарки, торты.

Сладости дают немедленный эффект повышения настроения, но в больших дозах могут иметь пагубные последствия ухудшения самочувствия, усиления внутреннего воспаления и увеличения веса. Физиологический и психологический эффект от сладостей исследователи сравнивают с потреблением спиртного.

"Одна порция алкогольного напитка в день безопасна и оказывает благотворное влияние на настроение и энергию людей. Ведь алкоголь - чистые калории, чистая энергия. Но в больших дозах он становится сверхтоксичным. То же самое и с сахаром, - объясняет доцент кафедры клинической психологии Стивен Иларди. - Кроме того, сахар благотворно влияет на многие виды паразитических микробов, производящих химические вещества, запускающие в мозге реакции тревоги, стресса и депрессии".

Ученые считают, что улучшение понимания влияния сахара на мозг может помочь в разработке новых терапевтических и профилактических мер против депрессии. Уже сейчас они рекомендуют для борьбы с депрессиями минимально обработанную пищу, богатую растительными продуктами и омега-3 жирными кислотами. А ежедневная доза потребления сахара не должна превышать 25 граммов.