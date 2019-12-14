Фотопроект "Отражение прошлого" завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, который сказал: "Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня".

В итоге получился прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением. Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru представляет читателям данный проект: