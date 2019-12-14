Люди уже исследовали практически каждый уголок нашей удивительной планеты. Но есть еще недоступные для туристов места, которые можно увидеть только на фотографиях, а оттого манят они еще сильнее. Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru представляет читателям эти места.

Богемская роща, США

Территория общей площадью 11 квадратных километров принадлежит частному мужскому клубу из Сан-Франциско, известному как Богемский клуб. Ежегодно в июле, начиная с 1899 года, сюда приезжают самые влиятельные люди мира, чтобы провести двухнедельный летний марафон. Более ста лет деятельность клуба хранится в секрете. И это породило много слухов и догадок: некоторые думали, что Богемский клуб - новое мировое правительство, а роща - место дьявола. Журналистам доступ в эту рощу запрещен.

HAARP, США

Комплекс, который был запущен в 1997 году на Аляске, предназначен для изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Он занимает площадь в 13 гектаров. Сторонники теории заговора утверждали, что этот объект может способствовать изменению климата, отключать спутники и контролировать человеческий разум. Они также были уверены, что он может вызвать землетрясения, засуху, ураганы, наводнения и даже эпидемии.

Межгорье, Россия

Этот город, расположенный в Республике Башкортостан, один из "самых закрытых" в России. Некоторые люди говорят, что тут чуть ли не подземную столицу строят. В отличие от многих других закрытых городов России, здесь нет научно-исследовательских институтов, военных объектов, ядерного оружия или атомной промышленности. Пока неизвестно, что на самом деле происходит в Межгорье.

Афон, Греческая Македония

Афон - величественная гора, где находятся 20 православных монастырей. К сожалению, не каждому можно попасть туда. Женщинам вход строго воспрещен. Статья 186-я Устава гласит: "В соответствии с древним обычаем запрещается для любого женского существа ступать на полуостров Святой Горы". На Афоне запрещены также домашние животные женского пола. Исключение сделано только для кур. Нарушение закона грозит тюремным заключением от 8 до 12 месяцев.

Подвал, где хранится рецепт кока-колы, США

Говорят, что всего два человека знают секрет этого легендарного напитка. Рецепт хранится в штаб-квартире компании под высокотехнологичными замками, а вход туда простым смертным воспрещен.

Медог, КНР

Это священная земля для буддистов, туда нет дороги. Любой, кто захочет почувствовать мудрость веков, должен пройти через горные перевалы пешком. На пути придется перейти хрупкий 200-метровый мост над пропастью.

Оймякон, Россия

Оймякон наиболее известен как один из "полюсов холода" на планете. Сама природа держит туристов подальше от этого места. В январе температура здесь может неделями прочно держаться на отметке в минус 50 градусов.

Долина Жавари, Бразилия

На площади примерно 80 тысяч квадратных километров живут 14 племен, которые не контактируют с внешним миром. Их поселения практически невозможно увидеть, потому что само правительство страны поддерживает изоляцию племен, а специальные силы защищают границы от вторжения посторонних.

Мекка и Медина

Только люди, которые верят в Аллаха, могут наслаждаться фантастической красотой мечетей и дворцов и удивительных реликвий и артефактов. Немусульманам строго запрещено приезжать в священные города. Такое осквернение святых мест наказывается смертью по закону шариата.

Кеймада-Гранди (Змеиный остров), Бразилия

Остров известен как место обитания одной из самых опасных змей на земле. По этой причине, а также ради сохранения флоры и фауны власти страны запрещают посещение острова.