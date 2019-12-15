https://news.day.az/unusual/1185546.html Выяснилось, какими странами интересуются туристы в интернете - СПИСОК
Выяснилось, какими странами интересуются туристы в интернете - СПИСОК
Названы десять стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в Google, сообщает Travel & Leisure.
Согласно информации поисковика, в 2019 году больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас, в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, Калифорнию, Нью-Йорк и Коста-Рику, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эксперты предположили, что турпоток в эти города и страны, вероятно, будет расти в 2020 году, поскольку все они являются фаворитами у путешественников.
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