Названы десять стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в Google, сообщает Travel & Leisure.

Согласно информации поисковика, в 2019 году больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас, в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, Калифорнию, Нью-Йорк и Коста-Рику, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости