Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет - через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное. В плане здоровья день интересен тем, что вы способны легко подцепить любой вирус, однако если этот факт вас мобилизует, - также легко от него и избавитесь. Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача - по плечу!

Овен

Сегодня Овен в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Овна потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Овну удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Телец

Сегодня Тельцу будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Тельца будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Телец, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Близнецы

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Близнецам посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у них запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Близнецов не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня им стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Рак

Сегодня Раку не стоит надеяться только на себя - ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Рак будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Рак не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Рак сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Лев

Сегодня Лев вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Льва хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Льва будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Дева

Сегодня в течение дня Дева неожиданно может почувствовать, что она что-то упускает из виду. Возможно, она не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялась. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Деве стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что она знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Весы

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Весов замечательно, причем без особенных усилий с их стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Весы имеют шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести их на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Весов удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Скорпион

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Скорпиону стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Стрелец

Сегодня Стрелец сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Стрелец сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Стрельца это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Стрелец, не найти!

Козерог

Сегодня Козерог должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Козерога окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Козерог сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Водолей

Сегодня Водолею потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Водолею сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Водолея в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Водолею бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сами они могут иметь другое мнение на этот счет. Их активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, они быстро это исправят. День наделяет Рыб пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, они рискуют до вечера клевать носом. Если же Рыбы сегодня заставят себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеют: день пройдет насыщенно и интересно.