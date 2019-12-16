Наверняка, люди, которые часто совершают перелеты, замечали, что во всех самолетах иллюминаторы овальной формы. С чем же это связано, почему именно округлые, а не, например квадратные? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Все дело в том, что округлость позволяет равномерно распределить нагрузку от разности температур и давления, что препятствует возникновению трещин на иллюминаторах и последующей разгерметизации салона.

Во время набора высоты внешнее давление падает быстрее, чем внутренне, что создает разность давления внутри и снаружи самолета, вызывая расширение корпуса летательного аппарата.

Если напряжение от изменения формы корпуса дойдет до максимального, то самолет может разорвать на куски. Чтобы этого не случилось, напряжение должно беспрепятственно проходить по материалу. Если препятствия все-таки есть, в этих местах создается концентрация напряжения.

Чтобы его ослабить, препятствие должно быть обтекаемым. Очевидно, что квадратные окна на округлом корпусе будут создавать больший барьер для прохождения напряжения, которое будет создаваться по углам окон.

В начале 1950-х годов компания de Havilland выпустила самолет "Комету". В то время он считался летающим чудом. Однако спустя какое-то время самолет развалился на куски прямо в воздухе. То же самое произошло с двумя другими летательными аппаратами. И инженеры забили тревогу. Они провели диагностику и пришли к выводу, что причиной катастрофы стали окна самолетов квадратной формы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook