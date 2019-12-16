https://news.day.az/unusual/1185692.html Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
Сотню лет назад Арктика была одним из самых малоизученных мест нашей планеты. Сейчас она исследована вдоль и поперек, но экспедиции прибывают сюда не реже, чем прежде. Правда, уже с другой миссией. Ученых заботят последствия глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Шведский фотограф Кристиан Аслунд, работающий в Гринписе, раздобыл в Норвежском полярном институте кадры арктических ледников, сделанные в начале XX века. После чего точно определил локации, где они были сняты, и запечатлел нынешнее положение дел. Сравнение получилось неутешительным. Запасы пресной воды на Земле неуклонно сокращаются.
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