Билл Гейтс, один из основателей компании Microsoft с капиталом почти 90 миллиардов долларов, является одним из самых богатых людей в США, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Так что и удивляться не стоит, что один из богатейших людей в мире живет в непростом доме.

Гейтсу потребовалось 7 лет и 63 миллиона долларов на строительство своей Медины - поместья под названием Xanadu 2.0. Дом занимает площадь более 6 тысяч квадратных метров - он просто огромен и, понятное дело, буквально напичкан всевозможными высокотехнологическими новинками.

Для строительства было использовано более 1000 кубических метров лесоматериалов - 500-летняя калифорнийская пихта. Над домом трудились более 300 рабочих, в том числе 100 электриков.

На сегодняшний день стоимость имения составляет 123 млн. долларов. Гейтс купил этот лот в 1988 году за 2 миллиона долларов. А ежегодный налог на собственность - около 1 миллиона долларов.

Высокотехнологичная сенсорная система помогает гостям поместья следить за температурой и освещением в комнате. Гостям выдают устройство, с помощью которого они могут управлять сенсорами по всему дому. Благодаря спрятанным под обоями динамикам гостей из комнаты в комнату может сопровождать музыка.

Чтобы сократить затраты на отопление, дом использует окружающую природу. Поместье Xanadu 2.0 построено так, что окружающая обстановка помогает эффективно регулировать температуру.

Произведение искусства можно поменять одним нажатием кнопки. Расположенные по всему дому компьютерные дисплеи стоимостью 80 тысяч долларов покажут любую картину или фотографию. Хранятся данные на устройствах общей стоимостью 150 тысяч долларов.

У бассейна своя подводная музыкальная система. Бассейн расположен в отдельном здании площадью 1200 квадратных метров - большой коричневый дом на фотографии. Можно проплыть под стеклянной стеной и выйти на внешнюю террасу. В домике также есть раздевалка с четырьмя душевыми и двумя ванными.

В доме есть комната с батутом и 6-метровым потолком. Правда, неизвестно, насколько батут большой, но, согласитесь, это гораздо приятнее и веселее, чем скучные физические упражнения. К слову об упражнениях: в доме есть и помещение для занятий спортом площадью 762 квадратных метра с сауной, парилкой и отдельными раздевалками для мужчин и женщин. (На фото не комната с батутом в доме Билла Гейтса.)

Зал для приема гостей невероятных размеров может вместить до 200 человек. В зале площадью 700 квадратных метров есть 150 сидячих мест для проведения званого ужина, около 200 стоячих мест для коктейльной вечеринки. Одну из стен занимает камин из белого камня, другую - огромный видеоэкран шириной 6,7 метра.

В доме всего 24 ванных комнаты, в десяти из которых стоят полноценные ванные.

В поместье Билла Гейтса шесть кухонь. Они находятся в разных частях дома, чтобы, видимо, персонал был готов абсолютно к любому мероприятию.

В огромной библиотеке находится рукопись, за которую Билл Гейтс заплатил более 30 миллионов долларов. Библиотека имеет куполообразную крышу и два секретных шкафа, в одном из которых находится бар. На потолке выведена цитата из романа "Великий Гэтсби": "Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверно, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку - и он поймает ее". В библиотеке также находится рукопись Леонардо да Винчи - Лестерский кодекс, написанный в XVI веке. Билл Гейтс приобрел манускрипт в 1994 году за 30,8 миллиона долларов.

В домашнем кинотеатре с комфортабельными плюшевыми сиденьями может разместиться до 20 человек. (На фото не домашний театр Гейтса.)

Дом, который прежде стоял на территории будущего поместья, пришлось переместить на барже, чтобы освободить место для многофункционального особняка. На фото: морская баржа с тремя домами в проливе Джорджия около Ричмонда, Британская Колумбия, 1 августа 2012 года.

Дом для гостей оборудован теми же высокотехнологичными гаджетами, что и главный дом. Более того, он был построен раньше главного, чтобы протестировать технологии.

В общей сложности в гаражах особняка помещается 23 машины. Гаражи находятся в разных частях поместья. Один из них представляет собой подземную пещеру, сделанную из бетона и нержавеющей стали.

У Билла Гейтса есть любимое дерево. За ним следят 24 часа в сутки. Говорят, что Гейтс очень привязался к 40-летнему клену, который растет недалеко от дороги у дома. За деревом наблюдают с помощью компьютеров. Если ему не хватает воды, то автоматически включается полив.

На территории поместья есть искусственный ручей, где плавает рыба. Искусственный ручей и пруд создали для того, чтобы решить проблемы с водостоками. В воде обитает лосось и морская форель. (Искусственный ручей на фото не принадлежит Гейтсу.)

Каждый год на пляж доставляют песок с Карибских островов - из Сент-Люсии. На фото: аэропорт в Кастри, столице Сент-Люсии.