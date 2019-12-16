Книга о том, как главный герой пытался найти жену, генетически точно подходящую ему, так впечатлила сооснователя Microsoft, что он читал ее до поздней ночи и подарил 50 друзьям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Inc, в романе "Проект Рози" Грэма Симпсона рассказывается о том, как генетик, предположительно с синдромом Аспергера (психическое нарушение, при котором наблюдаются трудности в социальном взаимодействии), ищет жену, которая подошла бы ему идеально. Книгу Биллу Гейтсу посоветовала его жена еще три года назад, но только сейчас у него появилось время ее прочитать.

"Я решил только взглянуть, что там. Начал в 11 часов вечера и в итоге не смог оторваться от книги до 3 часов ночи. Потом я ее подарил 50 друзьям", - рассказал Билл Гейтс.

По его словам, роман не столько о генетике, сколько о путешествии во внутренний мир человека, которого большинство людей считают странным.

"Это исключительно умная, смешная и трогательная книга о том, как комфортно чувствовать себя тем, кто ты есть и в том, в чем ты хорош. После ее прочтения понимаешь, что ты не одинок", - объяснил Гейтс.

Ранее основатель Microsoft опубликовал подборку из пяти книг, которые советует прочитать каждому. Среди них - книги по истории, о родительстве и крушении отношений.