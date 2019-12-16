Международная группа археологов из США, Новой Зеландии и Чили решила загадку моаи - каменных истуканов на острове Пасхи (Рапануи). Согласно выводам ученых, статуи, как верили рапануйцы, сохраняли плодородие земель. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили два моаи, которые находятся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. Рано-Рараку является источником материала для 95 процентов каменных статуй (всего их более тысячи), а также служил плодородным сельскохозяйственным центром. Анализ образцов почв показал, что в этом районе Рапануи выращивали бананы, колоказию и батат.

По словам ученых, почвы в Рано-Рараку, вероятно, являлись самыми плодородными на острове. В сочетании с источником пресной воды работы в каменоломне сами по себе могли повысить качество почвы и улучшить производство продуктов питания. Грунт в карьере богат глиной, которая сформировалась в результате выветривания вулканической породы лапилли.

Обнаруженные в каменоломне моаи не были предназначены для транспортировки и должны были остаться там. Исследователи считают, что каменные статуи "охраняли" священную природу карьера и способствовали производству сельскохозяйственной пищи.