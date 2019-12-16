В мире существует немало мест с длинными и труднопроизносимыми топонимами. Однако первое место в списке уверенно удерживает новозеландский холм. Название холма "Taumatawhakatangihangakoauauotamat-eaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu" официально признано самым длинным топонимом, состоящим из одного слова и написанным без дефисов или пробелов. Приблизительный перевод этого гиганта звучит так: "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной", передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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