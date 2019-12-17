Сегодня звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное "но": старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству - оно может быть излишне требовательным. В целом же гороскоп сегодня хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.

Овен

Сегодня Овен будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Овна бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Овен будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Телец

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Тельца! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Тельца совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Тельца сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, они уже долго бились над ее решением, а может быть, просто не знают, как к ней подступиться. Или же задача кажется им непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что им удастся найти выход из положения.

Рак

Сегодня Рак будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Раку ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Рак сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Лев

Сегодня Лев не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Лев сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Льву посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Дева

Сегодня Дева настроена работать с полной самоотдачей - потребности дела она будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в ее сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Девы выходной), ведь главным для нее будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Девы приятными бонусами.

Весы

Сегодня Весы будут демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости они способны виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Весы сегодня сумеют произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к их компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Скорпион

Сегодня Скорпиону противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Скорпион сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Стрелец

Сегодня во всем, за что бы Стрелец ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Стрельцу сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Козерог не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Водолею обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Водолея имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Водолея будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Рыбы

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Рыб перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Рыбам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Рыбам необходимо заранее просчитать, где плюсов для них окажется больше.