В Сети опубликовали интересную вакансию для любительниц кофе с очень внушительной зарплатой, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, шведская компания "Gevalia Kaffe" объявила, что ищет "кофейную королеву", которой предстоит жить в шотландском замке Карловери с прислугой, поваром и дворецким. Обязанности "королевы" состоят в том, чтобы представлять общественности разные виды кофе.

Длиться такая работа будет всего неделю, однако "кофейной королеве" оплатят туристические расходы, выделят 2000 долларов на жизнь, а в конце контракта еще и дадут зарплату в размере 5000 долларов.

Компания просит прислать мини-эссе, в котором девушки должны объяснить, почему именно они достойны получить работу мечты.