Дин Шнайдер, сотрудник южноафриканского заповедника, где содержатся дикие хищники, запечатлел рискованную игру со своим другом - львом по имени Декстер, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Царь зверей продемонстрировал коварный нрав и подкрался к своему знакомому. Но зверь не догадывался, что за ним самим наблюдают через видеокамеру мобильного телефона.

В итоге кошачий хищник перед нападением получил предупреждающий знак от своего знакомого человека, после чего нападение превратилось в игру давних приятелей.

"Имейте в виду - Декстер и я, как братья, мы - одна семья, и это всё игры, в которые мы играем друг с другом, когда нам скучно. Этого нельзя делать ни с какими хищниками, потому что обычно, когда они подкрадывается к вам, они рассматривают вас в качестве добычи", - прокомментировал Дин Шнайдер свой сюжет, опубликованный на личной странице в Instаgrаm и за несколько дней набравший более 2 миллионов просмотров...

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