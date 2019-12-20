Сегодня гороскоп очень удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом. Впрочем, и для остальных звезды обещают усиление интеллектуальной активности и повышенную работоспособность. Сегодня будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня - они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также день прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам - сегодня шопингом будут руководить не эмоции, а трезвый расчет, так что риск потратить деньги впустую минимален.

Овен

Сегодня в каком-то вопросе от Овна может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Овну торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Овну не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Овен думает, появится еще и третий вариант?

Телец

Сегодня каким бы опытом Телец ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Тельца под свой личный контроль. А может быть, Телец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предлагают Близнецам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Близнецов вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Близнецы обнаружат, что на своем месте они уже достигли "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В этом случае, им стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Рак

Сегодня Раку ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Рака попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Рака в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Рак будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Лев

Сегодня Льву в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Льва, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Льву уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Дева

Сегодня день потребует от Девы таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Девы только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Девы: "мне кажется" и "я думаю". Если Дева хочет, чтобы ее заметили и оценили, сегодня ей стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Весы

Сегодня в течение дня Весы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Весы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Весы не найдут сегодня достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Скорпион

Сегодня а Скорпион не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Скорпиона получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Скорпион сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Стрелец

Сегодня - отличный день для того, чтобы Стрелец завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Стрельцу может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Стрелец сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Козерогу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Козерога или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Козерог сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Водолей

Сегодня у Водолея есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Водолей сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Рыбы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.