https://news.day.az/unusual/1187002.html А вы думали моделью быть легко - ВИДЕО
А вы думали моделью быть легко - ВИДЕО
Одна из участниц престижного конкурса "Королева России 2019" дефилировала по сцене, представляя купальник. Показав себя со всех сторон она отправилась на свое место, а дальше ее подвели каблуки, передает Day.Az со ссылкой на nevsedoma.com.ua.
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