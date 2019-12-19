Одна из участниц престижного конкурса "Королева России 2019" дефилировала по сцене, представляя купальник. Показав себя со всех сторон она отправилась на свое место, а дальше ее подвели каблуки, передает Day.Az со ссылкой на nevsedoma.com.ua.

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