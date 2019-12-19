Победить ловких котов не так-то просто! Об этом прекрасно знает маленький щенок, который решил перехитрить своего соперника с помощью обманного маневра. Малыш сделал вид, что он чешет за ушком и его совершенно не интересует кот. Однако усатый оппонент быстро раскусил этот хитрый план, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Забавный ролик набрал более 80 тысяч лайков в Twitter.

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