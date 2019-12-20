В подборке - пять мест, посещение которых запрещено людям со слабым сердцем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Именно там Вы сможете узнать, что такое настоящий страх и адреналин

Современную аудиторию мало чем удивишь. В мире, где много фильмов ужасов, а паранормальные явления легко объясняются с помощью законов физики и химии, не должно оставаться страхов. Но это далеко не так. Наша планета еще полна загадок, разгадка или "вид" которых могут испугать даже самого "бывалого" любителя ужастиков.

Остров брошенных кукол

Это место расположено в Мексике. Здесь брошенные куклы превращаются в "украшение".

Большая часть острова "населена" ими. Местная легенда гласит, что давно неподалеку от места, где развешаны куклы, утонула маленькая девочка. Ее душа не могла обрести покой. И, чтобы успокоить ее, одинокий местный житель по имени Хулиан Сантана Баррера стал собирать и развешивать куклы для нее.

В этом месте даже самым смелым людям может стать не по себе.

Лес самоубийц

О нем наверняка слышал каждый поклонник Японии.

Так прозвали местные жители красивый лес Аокигахара Дзюкай. Как несложно догадаться, свое второе название он получил по причине частых самоубийств, совершаемых на его территории.

Захоронение Кабая

Посетив Филиппины, Вы наверняка услышите про это место от местных жителей.

Именно здесь похоронены знаменитые огненные мумии Кабая. Археологи относят их к 12-15 вв. ношей эры.

Чернобыль (Припять)

Мифы о Чернобыле и Припяти до сих пор пугают многих.

Крупнейшая в истории мира авария понесла за собой страшные человеческие жертвы и превратила некогда цветущий город в своеобразную "капсулу времени". И кто знает, что или кого можно встретить в месте, пораженном радиацией.

Катакомбы в Париже

Город на костях. Именно так некоторые туристы, посетившие это место в столице Франции, говорят о городе влюбленных. Приблизительно с конца 18 века в этом месте заложены останки по предварительным подсчетам более 6 миллионов человек.