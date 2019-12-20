В Керале (Индия) компания местных жителей собралась отпраздновать день рождения, который, конечно же, не обошёлся без торта. Однако попробовать лакомство так и не удалось из-за внезапно появившегося воришки, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Кадры, снятые в Керале (Индия), показывают нам, как обнаглевшая обезьяна испортила вечеринку.

Люди собрались отпраздновать день рождения, который, конечно, не обошёлся без торта. Вот только мужчина, резавший десерт, успел отделить от него всего лишь один кусочек.

Тут же появился зверёк, который схватил весь оставшийся торт и поспешно ретировался на дерево. Любому ясно, что поймать обезьяну было невозможно, так что она отпраздновала чужой день рождения куда лучше и вкуснее, чем обворованные ею незнакомцы.

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