https://news.day.az/unusual/1187444.html Ловкость кошки, грация картошки: в сети обсуждают видео "побега" кота - ВИДЕО
Ловкость кошки, грация картошки: в сети обсуждают видео "побега" кота - ВИДЕО
Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись "побега" толстого кота, который пытается перепрыгнуть высокую решетку в доме, передает Day.Az со ссылкой на Ридус.
На кадрах видно, как кот совершает прыжок в попытке перебраться на другую сторону от стальной решетки, но не рассчитывает свои возможности и неожиданно для себя наваливается на решетку и собственным весом опрокидывает ее.
В результате испуганному, но добившемуся своей цели коту, удается убежать от падающей конструкции.
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