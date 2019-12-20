Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись "побега" толстого кота, который пытается перепрыгнуть высокую решетку в доме, передает Day.Az со ссылкой на Ридус.

На кадрах видно, как кот совершает прыжок в попытке перебраться на другую сторону от стальной решетки, но не рассчитывает свои возможности и неожиданно для себя наваливается на решетку и собственным весом опрокидывает ее.

В результате испуганному, но добившемуся своей цели коту, удается убежать от падающей конструкции.

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