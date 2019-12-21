Исследователи обнаружили окаменелые остатки самого старого в мире ископаемого леса в карьере из песчаника в Каире (штат Нью-Йорк), передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Считается, что возраст обширной сети деревьев составляет примерно 386 миллионов лет. Это делает лес в Каире примерно на 2 или 3 миллиона лет старше леса в месте Гильбоа (штат Нью-Йорк), который до этого момента носил статус самого древнего. Результаты нового исследования позволяют взглянуть иначе на эволюцию деревьев и преобразующую роль, которую они сыграли в формировании современного мира.

Команда исследователей из Музея штата Нью-Йорк и Кардиффского университета нанесла на карту более 3000 квадратных метров леса. Анализ показал, что в лесу обитали по крайней мере два типа деревьев: кладоксилопсиды (Cladoxylopsida) - примитивные древесно-папоротниковые растения, у которых отсутствовали плоские зелёные листья, и археоптерис (Archaeopteris) - древовидные растения, имевшие хвойный древесный ствол и ветвистые ветви с зелёными сплюснутыми листьями. Также учёные обнаружили ещё один вид дерева, который может оказаться плауном. Все эти деревья размножались спорами, а не семенами. Команда также сообщила об обширной корневой системе длиной более 11 метров. Предполагается, что лес был уничтожен наводнением, поскольку среди деревьев найдено множество окаменелостей рыб.