Блогер Кейси Нейстат поделился со своими 12 миллионами подписчиков историей о том, что получает пассажир, забронировавший билет почти за 30 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Самое дорогое место The Residence принадлежит авиакомпании Etihad Airways. Оно имеет мало общего с привычным креслом в самолете и больше похоже на роскошную квартиру.

При посадке пассажир получает ваучер на пользование безлимитным интернетом, бесплатные наушники с шумоподавлением, а также пижаму, халат для отдыха и небольшое письмо от пилота с пожеланием отличного полета. Само место пассажира представляет собой трехкомнатный номер с просторной спальней, гостиной и ванной комнатой. Роль основного кресла во время полета выполняет двухместный диван с подставкой для ног и выдвижным столом. В спальне путешественника ждет полностью откидной диван, под которым расположен холодильник с напитками. Как в гостиной, так и в спальне в распоряжении пассажира находятся огромные телевизоры. Особый восторг у блогера вызвал собственный туалет и душ, который позволяет пользоваться горячей водой непрерывно в течение 10 минут. Обслуживает пассажира личный дворецкий. Отдельного внимания также заслуживает бортовое питание для VIP-клиента, которое состоит из четырех блюд.

Как отметил блогер, за возможность перелета, он ничего не заплатил. Данный обзор на самый дорогой перелет в мире являлся рекламной акцией. Однако, всем другим пассажирам придется выложить за роскошное путешествие десятки тысяч долларов. Например, билет из Абу-Даби в Нью-Йорк в оба конца обойдется в 31 000 долларов. The Residence доступны пассажирам компании Etihad Airways на маршрутах, соединяющих Абу-Даби с Лондоном, Нью-Йорком, Сиднеем, Парижем и Сеулом.