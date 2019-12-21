Йога набирает всё большую популярность. Данная практика основана на учении о трех энергетических каналах и семи чакрах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Практика йоги помогает нам очистить так называемые энергетические каналы, о которых идет речь в восточной медицине.

Сейчас мы рассмотрим в чем её преимущество перед другими физическими упражнениями:

Во-первых, при занятиях йогой нет такой сильной физической нагрузки, как при фитнесе, например. Во-вторых, огромную роль здесь играет дыхание, на него следует обращать особое внимание, оно должно быть спокойным. Существуют даже специальные разделы йоги, где тренируют непосредственно дыхание. В-третьих, в йоге существует духовная составляющая, которую сложно освоить, возможно, это приходит со временем. В-четвертых, польза йоги заключается не в тренировке мышц, хотя данный эффект тоже имеется, а в оздоровлении внутренних органов нашего организма.

Главное правило йоги заключается в том, что все асаны - это, в первую очередь, гимнастика сосудов и дыхательных путей.

Вход в асану надо выполнять на вдохе, фиксация асаны производится на задержке дыхания.

Задержка дыхания всегда сопровождается сильным мышечным напряжением в течение 4 или 8 ударов сердца.

Выход из асаны следует осуществлять очень медленно c мелкими выдохами и вдохами.

В среднем, занятиям йогой следует уделять 25-30 минут в сутки. Йога очень полезна для нашего организма.