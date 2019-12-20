Жительница Сербии бросила 60-летнего любовника из-за болезни 74-летнего мужа.

Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21-летняя Милижана Бозич (Milijana Bozic) замужем за 74-летним Миложко Бозичем (Milojko Bozic), который на 53 года старше ее. Они участвуют в реалити шоу "Пары".

На шоу Милижана была замечена целующейся с 60-летним Неманьей Стаматовичем Забой (Nemanja Stamatovic Zaba). Он признался ей в любви и позвал замуж. Узнав об этом, Миложко сказал, что хочет домой, так как ему тяжело на шоу, и пожелал изменнице и ее новому возлюбленному удачи. Милижану разозлила реакция мужа, и пара поссорилась. В итоге женщина несколько раз ударила его стулом.

После этого Миложко стал жаловаться на боль в груди и животе. Его забрали из здания, где снимается реалити-шоу и поместили в больницу. Милижана пришла навестить его и извинилась. Она умоляла врачей спасти мужа, клялась ему, что больше никогда не будет изменять, и заверяла, что рассталась с Забой.

Продюсеры шоу оштрафовали Милижану за нападение на другого участника.