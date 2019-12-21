Профессор Марек Ольшевски из Варшавского университета обнаружил на мозаике II века таинственный предмет, который оказался ранее неизвестным типом солнечных часов. Об этом пишет Science in Poland, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ученый провел анализ изображений и установил, что на этой мозаике показаны солнечные часы. Ольшевски заново просмотрел другие мозаики и обнаружил восемь ранее неизвестных типов конструкций. Так, один из таких механизмов он разглядел на настенной мозаике в церкви Санта-Чечилия-Трастевере в Риме. Она была создана во времена папы Пасхалия I (817-824 гг. н.э.)

Еще одни неизвестные часы Ольшевски нашел на так называемой карте Мадабы - огромной напольной мозаике, которая в настоящее время хранится в церкви Святого Георгия в Иордании. Речь идет о карте Ближнего Востока времен Византии, созданной в VI веке нашей эры и считающейся древнейшим картографическим изображением Святой Земли.