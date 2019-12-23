Нетрудно предсказать на какую аудиторию рассчитан тот или иной фильм, от чего в наше время фанатеют подростки, какие компьютерные игры сейчас популярны, а какие уже давно позабыты. Хотя, конечно же, всегда есть шанс ошибиться. Убедитесь в этом сами.

1. Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, тибетские монахи являются ярыми поклонниками фильма "Храброе сердце". Этот фильм о шотландцах, которые борются против Англии за свою независимость, и поскольку Тибет пытается получить независимость от Китая, монахи отождествляют свои чаяния с борьбой шотландцев.

2. 65% поклонников телесериала "Спасатели Малибу" составляли женщины в возрасте от 18 до 34 лет. Опрос показал, что зрительницам нравились сильные, независимые, героические женщины, которые спасали жизни и были во всем наравне с мужчинами.

3. Интерес к телесериалу "Принц из Беверли-Хиллз" огромен в тюрьме Гитмо в Гуантанамо. Неясно, почему, но заключенные любят смотреть этот телесериал. В ответ на высокий спрос тюремная администрация была вынуждена заказывать все шесть сезонов.

4. На удивление телесериал "Золотые девочки" популярен среди американцев 20-летнего возраста. Товаропроводники, потоковое мультимедиа и даже курсы в колледжах знакомят молодое поколение с этим сериалом. Многие фанаты даже не родились, когда вышла последняя серия в 1992 году.

5. 50% американцев, которые ежегодно зарабатывают 100 000 долларов и более, являются поклонниками кантри-музыки.

6. Телесериал "Близкие друзья", построенный в основном на теме гомосексуальных отношений, как это не странно, был популярен среди женщин традиционной ориентации. Они составляли половину общей аудитории. Это могло произойти потому, что парни в сериале были симпатичными, к тому же женщины любят мыльные оперы и истории про друзей.

7. На американских игровых шоу типа "Кто хочет стать миллионером" зрители обычно помогают участникам, но в других странах такого нет. Российские зрители часто пытаются ввести участников в заблуждение, а 56% французских зрителей заявили, что Солнце вращается вокруг Земли.

8. Только около 15% пользователей Facebook включают звук, когда они смотрят видео в своей ленте.

9. Родители играют в игры на мобильных телефонах чаще, чем их дети. Так показало маркетинговое исследование. Игроки среднего возраста составляют самую большую возрастную группу.

Игроки еще более солидного возраста тоже играют часто. В одном из опросов 57% игроков в возрасте 55 лет и старше сказали, что играют, по крайней мере, 10 раз в неделю, больше, чем в любой другой группе.

10. Фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" получил награды и стал самым кассовым неанглоязычным фильмом в истории американского проката. Но на Востоке его приняли не так хорошо. В Китае и Гонконге зрители не шли на этот приключенческий фильм, посчитав его скучным.

11. Телесериал "Сверхъестественное" так понравился в Японии, что по его мотивам создали одноименное аниме! Телесериал привлек внимание знаменитой студии MADHOUSE (известной своими аниме "Тетрадь смерти" и "Ванпанчмен"), которая создала "Сверхъестественное: Аниме" в сотрудничестве с Эриком Крипке, творцом оригинального сериала.

12. По состоянию на июнь 2019 года фаны игры Pokemon GO потратили на нее более $2 600 000 000 000. Спустя три с половиной года после выхода игры в нее ежемесячно играют 126 миллионов пользователей, из которых 5 миллионов играют по крайней мере 26 минут в день.

13. Даже спустя много лет после того как фильм "Титаник" вышел на экран, все в Афганистане были просто помешаны на нем.

На свадьбе или помолвке часто можно было увидеть гигантский праздничный торт в форме "Титаника". Чтобы привлечь клиентов, водители такси размещали фотографии корабля на своих авто. Юноши делали стрижки, как у героя Ди Каприо (стрижка называлась "Титаник").

14. Фильм "Мулан" провалился в прокате в Китае.

Зрители посчитали, что главная героиня не является реальным воплощением их культуры. Им особенно не понравился император, склоняющийся перед ней, и отсутствие в фильме непосредственного дракончика Мушу.