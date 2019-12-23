Во всем мире, кроме США, температура измеряется по шкале Цельсия. В Америке используют вариант немецкого физика Фаренгейта. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему американцы до сих пор не перешли на общепринятую шкалу.

Школа Цельсия всем понятна и довольно логична: 0°С - температура замерзания воды, 100°С - температура ее кипения. А по шкале Фаренгейта вода замерзает при 32°С, кипит - при 212°С.

Температурная шкала, которая сейчас используется в США, была придумана немецким физиком Даниэлем Габриэлем Фаренгейтом. В свои 28 лет он разработал два термометра, которые показывали одинаковые значения температуры в одном и том же месте. Никому не удавалось сделать это до него. Так как Даниэль был первым, кто изобрел термометр, ему пришлось придумывать свою шкалу измерения температур.

Шкалу Цельсия изобрел шведский астроном Андрес Цельсий в 1742 году. Почти через 50 лет его система была внедрена в метрическую систему. Ее простота помогла получить широкое распространение по всему миру.

Несмотря на то, что Фаренгейт первый изобрел надежный термометр, его система давно устарела. При этом по итогам опроса, который провели в США в 2015 году, лишь 21% американских жителей готовы перейти на метрическую систему. Хотя устаревшая шкала измерений негативно влияет на науку и научное сотрудничество США с другими странами, на ведение бизнеса и на сотрудничество на международном уровне.

Например, американским компаниям приходится совершать дополнительные траты на выпуск двух наборов продуктов - один для США и другой для других стран, которые пользуются метрической системой. Студентам также приходится учить две системы измерений, что делает обучение в разы сложнее.

Есть еще ряд стран, которые также придерживаются системы Фаренгейта - Багамы, Каймановы острова, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии. Некоторые страны используют обе системы - Белиз, Британские Виргинские острова, Бермудские острова.