Когда до Нового года остаются считанные дни, мы начинаем судорожно сметать с полок торговых центров буквально все в надежде найти хорошие подарки для родных и близких. Однако подчас случается так, что презенты не вызывают у людей тех эмоций, которые мы ожидали увидеть. По большей части из-за того, что они бесполезны. "Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие подарки не стоит дарить друзьям и членам семьи, если только вы не хотите их расстроить.

Фоторамки

Такой подарок был актуален лет 15 назад до появления всевозможных "облачных" хранилищ. Сейчас же, когда большую часть информации, в том числе фотографии, люди хранят в компьютере, фоторамка едва ли станет удачным подарком.

Бытовые товары

Гладильная доска, дрель, мультиварка, набор инструментов... поверьте, все эти и другие вещи, необходимые в быту, едва ли кто-то мечтает увидеть под новогодней елкой. Если только вы не уверены на 100%, что ваша подруга полгода мечтает о "том самом блендере" откажитесь от подобных подарков и не испытывайте судьбу.

Свечи

Свечи неизменно ассоциируются с праздничной атмосферой, но, как правило, делятся на два типа: слишком роскошные - те, что жалко зажигать, и откровенно некрасивые. В итоге и те, и другие оказываются в мусорном ведре.

Сувениры с символикой года

Собираясь в наступающем году подложить другу не свинью, а крысу, задумайтесь - а были бы вы сами рады такому подарку? Если рамкам, свечам и "бытовухе" еще можно найти применение, то статуэтка - не более чем пылесборник. Дарить такие подарки без зазрения совести можно лишь в том случае, если человек является заядлым коллекционером. В остальных откажитесь от этой затеи.