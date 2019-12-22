В четверг, 26 декабря в 7:18 состоится затмение Солнца в знаке Козерога. События (начиная с 12 декабря до конца января) разворачиваются по предначертанному сценарию. Прошлое сигнализирует о своих недоработках, а также о программах, требующих закрытия, поскольку они пришли к логическому завершению. Всем предстоит пройти точку невозврата. Тестовой ревизии подлежат ситуации 10-летней давности, но особенно января, июля и обретут новый размах.

В Мироздании все по-хозяйски, мудро и практично, разбазаривать энергию на собственные эгоистические нужды оно не позволит. Это вносит дисгармонию.

Поэтому если вы ранее где-то дали маху, пробездельничали, сейчас рука Провидения вмешается, исправив допущенные ошибки. Ваше время для правильных действий истекло.

Завершение любовных связей, дружеских взаимоотношений, договоренностей, контрактов, деловых соглашений предопределено, что повлечет за собой бурный эмоциональный стресс.

Водолеям, Львам, Козерогам, Ракам предстоит взять на себя основной удар Небесных трансформаций. Крепитесь, все на благо!

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Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Овна

Вам предстоит выйти на кульминационную "траекторию" с четко определенной целью, к которой шли долгие годы. Какой ее смысл? Вполне земной: это карьера (бизнес), профессия, деньги. Здесь намечается судьбоносная "перезагрузка", кадровые реорганизации. Если доныне совершенствовали профессиональное мастерство, были дисциплинированны, свято придерживаясь должностной субординации, не бунтовали против воспитательного прессинга руководства, все пройдет удачно. Высокие покровители подставят крыло.

Главное - семья, храните домашний очаг, как зеницу ока! Тот, кто стремится стать образцовым семьянином, идет навстречу пожеланиям благоверных, духовно прогрессирует!

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Тельца

Вы проходите Рубикон кардинальной смены жизненных ценностей, философских убеждений, любовных идеалов. Вчерашнее мировоззрение уже не устраивает ибо отжило себя. Если то, что волновало доныне, уже мало интересует, не воодушевляет, это нормально, значит оно морально себя исчерпало, потеряло значимость и должно освободить место для новых интересов. Попрощайтесь, отпустите с легкостью, не жалея ни о чем. Тогда реальность гостеприимно откроет свои объятия.

Стимул для действий - самообразование, учитесь, повышайте эрудицию, всем интересуйтесь, информационная всеядность - это замечательно. И непременно делитесь полученными знаниями с окружающими. Взаимоотношения с братьями, сестрами, одноклассниками, соседями выходят на новый судьбоносный уровень.

Работу любите, это нынче ваша Муза для профессиональной самореализации.

Брачным парам совет, общие интересы, увлечения, поездки - прекрасный тоник для укрепления союза.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Близнецов

Чужой хлеб быстро черствеет. Не зарьтесь на чужое, избегайте зависти, то что вам причитается заслуженно, судьба даст. Или отнимет, закрыв таким образом кармические долги. Впрочем утраты компенсируются прибылью с другой стороны.

Трудитесь с воодушевлением, вам следует самостоятельно зарабатывать, чтобы обрести финансовую независимость и жить в удовольствие, инвестировать доходы в благие дела. Пытаясь реализовать собственные замыслы, удовлетворить желания, рассчитывайте на собственные ресурсы.

Брачные отношения следует строить на фоне высоких светлых чувств, единства интересов, идеалов, плюс не забывайте о материальной стороне. Она нынче доминирует. И контролируйте, чтобы материальные ценности не стали яблоком раздора между вами. Залог счастья, когда "пазлы" взаимных интересов гармонично сложатся.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Рака

Сконцентрируйте силы на супружеской жизни, вместе вы подходите к черте, где начинается новая эра брачных взаимоотношений. Они базируются на дружественной, деловой, финансовой, интеллектуальной взаимоподдержке.

Одиночкам следует определиться с половинкой, а тем, кто проживал в гражданском браке, узаконить в ближайшее время отношения. Или разойтись. Решать вам.

Главное не поддаться манипуляциям, не стать подкаблучником. Сумели воспитать из себя независимую самостоятельную личность, умеющую рулить и брать ответственность за совместные действия - прекрасно. Вас уважают, ставят на пьедестал авторитета - значит шагаете по правильному пути духовного развития.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Львов

Не хватайтесь за все подряд лишь бы заработать. Придерживайтесь здорового стиля бытия, занимайтесь оздоровительной профилактикой, подобрав для себя индивидуальный режим труда и отдыха. Жизненный тонус на минимуме, во избежание болезней слушайте физиологичные позывные организма, которые подскажут, когда трудиться, а когда развлекаться.

Но поскольку ваши недомогания имеют психосоматическую причину, от лекарств пользы мало, займитесь "санитарной" уборкой душевного храма. На глубинном уровне скопилось много хлама (обиды, неприязнь, вражда, самообманы, подозрения, иллюзии), от него и следует избавиться.

Плачьтесь доверенным лицам в жилетку, кайтесь в собственных грехах, ошибках и прощайте обидчиков, тогда и вам простится. Осознаете - тогда этот отравляющий эмоциональный балласт, навсегда исчезнет из вашей жизни.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Девы

Поставьте на первое место личную жизнь: оптимальный вариант - не мимолетные романтичные приключения на стороне, а возвышенная любовь. Она вас преобразит, сделает счастливыми, простимулирует творческие каналы.

Но многие Девы, прикованы кармическими цепями к объекту поклонения, сейчас пришло время от них освободиться. Трансформация чувств пройдет успешно, в итоге выясните достоин ли избранник вашей любви или нет. Рвать узы не спешите, если вас объединяет преданная дружба, живите в мире и согласии. И меньше комплексуйте из-за своей чувственной "импотенции". Она - результат левых развлечений (в прошлом), где вы растранжирили сердечный потенциал.

На службе праздничная атмосфера, Муза окрыляет, материальный стимул есть, с энтузиазмом трудитесь и зарабатывайте деньги.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Весов

Сценарии событий будут выныривать из прошлого для расплаты с долгами перед родными, создания семейного благополучия, решения вопросов с недвижимостью, жильем, землей.

Личная жизнь требует преображения. Историю не переписать, из нее лишь можно почерпнуть уроки, наведите порядок в архивах памяти, с радостью оглядывайтесь назад, наверстывайте упущенное время и исправляйте промахи. Следует пересмотреть отношение к родным и научиться на собственных ляпсусах, как нужно беречь семью, заботиться о домочадцах. Искореняйте эгоизм и цените то, что имеете.

Главное не потерять работу, здесь место судьбоносных событий. Шлифуйте профессиональное мастерство, продвигайте бизнес, стремитесь к карьерному росту, дружите с начальством. Занимаетесь любимым делом - прекрасно!

Вертикаль "руководитель-подчиненный", "родители-дети" самая турбулентная.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Скорпиона

Если на вас давят цепи обязанностей, требуя сидеть на одном месте, это противопоказано. Жизненный "кислород" - это движение, регулярная смена обстановки, яркие впечатления, общение с людьми продвинутыми, высоко образованными, благочестивыми, иностранцами. Повседневные, ни к чему не обязывающие контакты с людьми отходят в прошлое. Братья, сестры, соседи, тети, дяди, одноклассники требуют отдать старые долги (опыт, знания) и перевести отношения на новый уровень. Или разойтись, если вам с ними уже не интересно.

Дайте волю неугомонному страстному темпераменту и любопытству там, где нужно расширить философский кругозор, познать многогранный мир, завязать выгодные деловые отношения, почерпнуть что-то хорошее, обменяться опытом. И продемонстрировать свои достижения, таланты. Вам нужны птицы высокого полете в социуме, именно они вас поймут и оценят достойно.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Стрельца

Перезагрузка вас ждет в сфере желаний. Крылья разнообразных прагматичных "хочу" судьба обрежет, и не ропщите. Поскольку многие из них вам вредны и не идут в ногу с духом времени. Так надо для укрощения эгоизма.

Но если доныне жили экономно, а заветные покупки, приобретения - в будущем пойдут вам на пользу, финансовые запасы достаточные - преград не будет. Тратьте "заначку".

Нынче на жизненном балу правит "надо", ему и подчиняйтесь. Долг перед другими -- святая святых. Просят поделиться, пойти навстречу пожеланиям - идите без сожаления. Тогда и собственные интересы не пострадают. Материальная зависимость от других - это нормально. Она дает эволюционный толчок.

Занимайтесь благотворительностью, вкладывайте ресурсы в развитие совместного бизнеса.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Козерога

Если ЭГО зовет вас на публичную арену, требуя дерзко самоутвердиться, продемонстрировать свою власть, влиятельность, инициативность - это искушение, толкающее на действия "разделяй и властвуй", чему поддаваться нельзя. Все наоборот, прислушайтесь к высшему "Я", оно требует проявить добродетельную скромность, компромисс, деликатность в отношениях и сотрудничестве.

Судьба тестирует и награждает. В итоге вас не отфутболят, а возвысят, дадут успешный шанс для дебютных проектов. Не ставьте никому палки в колеса, выигрывает тот, кто уступает пальму первенства. Иначе останетесь у разбитого корыта!

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Водолея

На тайном фронте бытия разворачиваются судьбоносные события. Возьмите тайм-аут, отойдите в тень. Суета вредна, плывите по течению обстоятельств, решая прежде всего чужие проблемы, тогда не промахнетесь. Регулярно оглядывайтесь назад и подводите итоги года, пришло время сделать собственные выводы и отчитаться перед Небесами. Чтобы освободиться из тюрьмы обстоятельств, избавиться от разных фобий, наваждений, комплексов.

Хватит быть альтруистом, козлом отпущения за других, вы трудяга - пахарь, тянущий огромный рабочий воз. За что нужна достойная плата, иначе заболеете. А "халявщиков", паразитирующих на ваших достижениях, гоните прочь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 22-28 декабря для Рыб

В дружеском коллективе вы авторитетный неформальный лидер, способный использовать его ресурс с максимальной продуктивностью для реализации собственных интересов. Но...Сейчас это делать категорически запрещено, ибо сама судьба здесь расставляет акценты, распределяя справедливо привилегии: всем сестрам по серьгам.

"Фильтрации" подвергнется дружеское окружение, тот с кем старые убеждения, взгляды разошлись, - уже не интересен, - уйдет от вас. А кто любим и симпатичен, с кем душа веселится и поет - останется, невзирая на разное мировосприятие.