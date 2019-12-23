Гороскоп на сегодняшний день имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение - и ваше, и окружающих. День обострит реакцию на происходящие события, что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Любое, даже мало-мальское давление, может вызывать резкое противодействие. Зато именно сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках, иначе излишняя прямота может обернуться трещиной в отношениях с близкими.

Овен

Сегодня Овен будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Овен готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы - Овен сегодня не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выкл".

Телец

Телец будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Телец будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Тельцу следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

Близнецы

Близнецам необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что они считают нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут их провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Близнецов честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Близнецы поддадутся этому соблазну, они способны своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для них сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Рак

Если в последнее время Рак выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому - настолько резким и категоричным Рак сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Рак может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Лев

Сегодня Лев способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Лев будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Лев может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Дева

Дева рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Весы

Сегодня ситуация потребует от Весов решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Весов хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Весам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.

Скорпион

Скорпион не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он - сама дипломатичность, сегодня на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Скорпиона лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Скорпион будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Стрелец

Стрелец будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Стрелец способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Стрельцу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Козерог

Сегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Козерогу просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Козерогу сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Водолей

Сегодня Водолей способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Водолею в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Рыбы

Рыбы могут испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует их внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, они станут свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки, или же Рыбы сегодня просто займут чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Рыбам следует помнить о том, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.