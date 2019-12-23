50 фото из мира перфекционистов, идеальность которых зашкаливает
Всем знакомо то самое приятное чувство, когда какие-то предметы идеально подошли друг другу. Приятно лицезреть такие совершенные (пусть и не на 100%) совпадения, - наверное, потому что в каждом из нас живет маленький перфекционист. Повседневная жизнь полна таких гармоничных моментов, и главное - уловить их. Наслаждаемся!
Это место создано для Сникерса.
"Я занимаюсь установкой шкафов пару лет, но такое вижу впервые".
Два дивана идеально влезли в гостиную (только розетки подпортили кайф).
Идеальные перчатки.
"Эти штуки идеально влезли в дверной проем кабинета моего коллеги".
Прекрасно.
"Открыл контейнер для пилюль и обнаружил в нем 7 идеально застрявших таблеток".
Лучшее совпадение.
"Мой высокий друг и подземка Лондона".
Это ни с чем не сравнимое чувство.
Ежик и кувшин.
"Это сделало воду еще вкуснее".
Идеальный отельный набор.
Маленькие миски в одной большой.
Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса.
"Пара линз для очков идеально легла в мою плавательную маску. Теперь могу разглядеть всех рыбок".
Горшки для цветов совпадают с размером плитки.
Идеально вместившийся носик.
Щетка для окон отменно подошла по размеру.
Браво!
Таблетки в контейнере.
Они созданы друг для друга.
Смартик, который смог.
Грузчик - любитель тетриса.
Литровая бутылка Jameson идеально вместилась в держатель для огнетушителя.
Разделочная доска и раковина.
Изогнутый монитор и стол из IKEA.
Точь-в-точь.
Тютелька в тютельку.
"Моя дверь в ванной проходит настолько близко к светильнику, что у меня каждый раз мурашки".
Как будто так и было.
Грейпфрут идеально вписался в чашку.
А что, зато вместилась идеально.
Упаковки с перчатками вместились в ящик врача.
Вешалки и коробка..
Колечко лука и колбаса.
Банка пива и чехол для зонта.
Матрас и дверной проем.
Наступил на идеальное стеклышко.
Идеальный фрукт.
Шнур и трещина в асфальте
Идеальная макаронина.
"Честно, ничего не измеряли".
Удобно сложенный арбуз.
Здания-пазл.
Печенька-рыбка и ухо малыша (надеемся, родители не забыли про печеньку).
Пуговица и нож.
Попытка сделать бутерброд перфекциониста.
Курьер нашел идеальное место, чтобы оставить посылку.
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