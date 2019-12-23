Всем знакомо то самое приятное чувство, когда какие-то предметы идеально подошли друг другу. Приятно лицезреть такие совершенные (пусть и не на 100%) совпадения, - наверное, потому что в каждом из нас живет маленький перфекционист. Повседневная жизнь полна таких гармоничных моментов, и главное - уловить их. Наслаждаемся!

Это место создано для Сникерса.

"Я занимаюсь установкой шкафов пару лет, но такое вижу впервые".

Два дивана идеально влезли в гостиную (только розетки подпортили кайф).

Идеальные перчатки.

"Эти штуки идеально влезли в дверной проем кабинета моего коллеги".

Прекрасно.

"Открыл контейнер для пилюль и обнаружил в нем 7 идеально застрявших таблеток".

Лучшее совпадение.

"Мой высокий друг и подземка Лондона".

Это ни с чем не сравнимое чувство.

Ежик и кувшин.

"Это сделало воду еще вкуснее".

Идеальный отельный набор.

Маленькие миски в одной большой.

Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса.

"Пара линз для очков идеально легла в мою плавательную маску. Теперь могу разглядеть всех рыбок".

Горшки для цветов совпадают с размером плитки.

Идеально вместившийся носик.

Щетка для окон отменно подошла по размеру.

Браво!

Таблетки в контейнере.

Они созданы друг для друга.

Смартик, который смог.

Грузчик - любитель тетриса.

Литровая бутылка Jameson идеально вместилась в держатель для огнетушителя.

Разделочная доска и раковина.

Изогнутый монитор и стол из IKEA.

Точь-в-точь.

Тютелька в тютельку.

"Моя дверь в ванной проходит настолько близко к светильнику, что у меня каждый раз мурашки".

Как будто так и было.

Грейпфрут идеально вписался в чашку.

А что, зато вместилась идеально.

Упаковки с перчатками вместились в ящик врача.

Вешалки и коробка..

Колечко лука и колбаса.

Банка пива и чехол для зонта.

Матрас и дверной проем.

Наступил на идеальное стеклышко.

Идеальный фрукт.

Шнур и трещина в асфальте

Идеальная макаронина.

"Честно, ничего не измеряли".

Удобно сложенный арбуз.

Здания-пазл.

Печенька-рыбка и ухо малыша (надеемся, родители не забыли про печеньку).

Пуговица и нож.

Попытка сделать бутерброд перфекциониста.

Курьер нашел идеальное место, чтобы оставить посылку.

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