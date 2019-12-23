Изучая древние клинописные таблички с "медицинскими" записями, хранящиеся в Берлинском музее, ассириолог Троэльс Панк Арбёлль (Troels Pank Arbll) из Копенгагенского университета обнаружил очень любопытный экземпляр. На одной из табличек возрастом 2700 лет он заметил изображение рогатого существа с хвостом и змеиным языком, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уточняет исследователь, на глиняной табличке из древнего Ирака содержался текст на одном из древнейших семитских языков - аккадском.

Согласно этому тексту, изображённое на той же табличке существо было демоном эпилепсии - заболевания, которое ассирийцы и вавилоняне называли "бенну" (Bennu).

"Мы давно знали, что ассирийцы и вавилоняне рассматривали болезни как явления, которые вызваны богами, демонами или колдовством. И целители были ответственны за изгнание этих сверхъестественных сил и медицинских симптомов, которые они вызвали, лекарствами, ритуалами или заклинаниями. Но это первый случай, когда нам удалось связать одну из очень редких иллюстраций демонов в медицинских текстах с конкретным заболеванием - эпилепсией", - рассказывает в пресс-релизе университета Арбёлль.

Учёный отмечает, что изображения сверхъестественных сил крайне редко встречаются на клинописных табличках с описанием магического и медицинского лечения.

"Когда [на таких табличках] присутствует рисунок, на нём обычно фигурирует то, что целители использовали в своих ритуалах, а не сам демон. Но здесь изображён демон эпилепсии - таким, каким целитель, который написал текст, должно быть, представлял его", - добавляет Арбёлль.

Судя по клинописным текстам, болезни "бенну" боялись в древнем Ираке. Её симптомами считали припадки, потерю сознания и здравомыслия, а также своеобразное поведение: например, встречаются описания случаев, когда пациенты блеяли как козы.

В тексте, с которым работал Арбёлль, говорится, что демон эпилепсии действовал "от имени" Сина, бога Луны в шумеро-аккадской мифологии. Ассирийцы и вавилоняне полагали, что существует связь между луной, эпилепсией и безумием.

В следующие тысячелетия эта идея распространилась на другие регионы, включая западный мир. Её отголоски всё ещё можно найти в некоторых культурах. Например, в современном английском языке слово lunacy означает "безумие, помешательство".

"Взгляды на болезни, диагнозы и методы лечения в ранних цивилизациях оказали значительное влияние на более поздние представления о болезнях, даже в недавней истории", - заключает Арбёлль.

Научная статья с более подробным описанием его открытия представлена в издании Journal des Mdecines Cuniformes.

Отметим, что во многих культурах эпилепсия издавна считалась "священной" болезнью. Причём пациентов могли принимать как за божественно и религиозно вдохновлённых, так и за одержимых бесом или нечистым духом. (К слову, по мнению некоторых исследователей, этот диагноз можно было бы поставить знаменитой Жанне дАрк.)

Сегодня, конечно, всё иначе. Термином эпилепсия в медицине обозначается хроническое неврологическое расстройство, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.