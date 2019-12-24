Что будет, если на Земле исчезнет радиация
Мы привыкли считать радиацию вселенским злом, но на самом деле она является частью нашей жизни, хотим мы того или нет. Более того, если вдруг вся радиация на Земле в один далеко не прекрасный момент внезапно исчезнет, это может привести к неприятным последствиям в мире вообще и негативно повлияет на здоровье человека, в частности. Почему же нам необходима радиация и что случится, если она исчезнет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В солнечных и космических лучах, воздействие которых мы так или иначе ощущаем на себе, содержится естественная радиация. Ее небольшое количество не только не вредит живым организмам, но и делает их более жизнеспособными, укрепляя иммунитет. Кроме того, без радиации в организме перестанет вырабатываться достаточное количество необходимых нам витаминов (например, А и С), а также резко снизится активность лейкоцитов, что приведет к остановке выработки антител. В результате люди станут гораздо чаще болеть и гораздо сложнее переносить недуги.
Отсутствие естественной радиации также приведет к тому, что люди станут жить гораздо меньше. Причина в том, что радиация замедляет процессы старения, ускоряя процесс обновления клеток.
Умеренное количество радиации положительно воздействует и на растения: урожайность значительно повышается. Исчезновение же радиации может просто привести к тотальному голоду.
Еще раз отметим, что речь идет о естественной радиации (космическое и солнечное излучение, кора земли), а не об искусственной (ядерное оружие, атомные электростанции).
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