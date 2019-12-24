Мы привыкли считать радиацию вселенским злом, но на самом деле она является частью нашей жизни, хотим мы того или нет. Более того, если вдруг вся радиация на Земле в один далеко не прекрасный момент внезапно исчезнет, это может привести к неприятным последствиям в мире вообще и негативно повлияет на здоровье человека, в частности. Почему же нам необходима радиация и что случится, если она исчезнет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В солнечных и космических лучах, воздействие которых мы так или иначе ощущаем на себе, содержится естественная радиация. Ее небольшое количество не только не вредит живым организмам, но и делает их более жизнеспособными, укрепляя иммунитет. Кроме того, без радиации в организме перестанет вырабатываться достаточное количество необходимых нам витаминов (например, А и С), а также резко снизится активность лейкоцитов, что приведет к остановке выработки антител. В результате люди станут гораздо чаще болеть и гораздо сложнее переносить недуги.

Отсутствие естественной радиации также приведет к тому, что люди станут жить гораздо меньше. Причина в том, что радиация замедляет процессы старения, ускоряя процесс обновления клеток.

Умеренное количество радиации положительно воздействует и на растения: урожайность значительно повышается. Исчезновение же радиации может просто привести к тотальному голоду.

Еще раз отметим, что речь идет о естественной радиации (космическое и солнечное излучение, кора земли), а не об искусственной (ядерное оружие, атомные электростанции).