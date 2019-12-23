В предновогодней суете неделя до 31 декабря очень часто проносится мимо нас. Не успеваешь оглянуться, на улице - салюты, а за столом вся семья поедает оливье, запивая шампанским. Однако те самые семь дней перед праздником также крайне важны. Какие шаги следует предпринять, чтобы оставить все невзгоды в прошлом, а в Новый год войти счастливым и вдохновленным, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Побудьте наедине с собой

Возьмите отгул на работе, не занимайтесь домашними делами и не встречайтесь с друзьями и близкими. Проведите этот день с собой и только - займитесь тем, на что давно не хватало времени, почитайте хорошую книгу или устройте долгую прогулку по городу. А еще мысленно проанализируйте прошедший год: подумайте, когда вам удавалось поступать правильно, а когда нет и почему. Затем подумайте о том, чего ждете от предстоящего года и на что готовы пойти для воплощения своих мечт в жизнь.

Позаботьтесь о здоровье

Большинство людей пытаются бросить вредные привычки после Нового года. А вы пойдите против правил и распрощайтесь с ними до праздника. Или хотя бы с одной. Если вам удастся до 31-го продержаться без табака или алкоголя, возможно, и в Новом году об этих вещах вам не захочется вспоминать. Плюс ко всему, какая экономия средств!

Проведите генеральную уборку

Предновогодняя неделя - идеальное время для того, чтобы вынести хлам не только из головы, но и из дома. Наверняка, в вашей квартире хранится тысяча и одна мелочь, к которой вы прикасались за прошедший год лишь несколько раз. И то затем, чтобы смахнуть с нее пыль. Не бойтесь избавляться от хлама, чем меньше вещей - тем лучше. А если выбрасывать жалко, подыщите организации, которым ваш "мусор" может принести пользу.