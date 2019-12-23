Марго - внучка Эрнеста Хемингуэя и первая миллионерша в модной индустрии. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как сложилась жизнь девушки.

Детство Марго, которая появилась на свет в 1954 году, проходило на семейном ранчо. Поскольку родители почти не уделяли ей внимание, в возрасте 16 лет она сбежала из дома и отправилась в Нью-Йорк. И тогда у нее началась тусовочная жизнь - алкоголь и другие запрещенные вещества.

На одной из вечеринок ее заметил предприниматель Эролл Ветсон. И несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, у них начались романтические отношения. За считанные дни она перебралась к нему на Манхэттен. Спустя некоторое время Марго и Эролл поженились. Ветсон научил девушку манерам и стилю, давал ей рекомендации по кругу общения. Благодаря его советам и громкой фамилии Марго заключила свой первый миллионный контракт с концерном Faberge.

Вскоре девушка появилась на обложках всех модных изданий.

В 1976 году у Марго состоялся дебют в большом кино в триллере "Губная помад". Однако, критики обвинили Марго в недостатке таланта. Из-за неудачного актерского опыта Марго стала больше употреблять алкоголь и запрещенные вещества.

Ее первый брак с Эроллом закончился разводом. Через некоторое время Марго выходит замуж за кинорежиссера Бернарда Фоше и переезжает в Париж. Но и этот брак распался из-за ее пристрастия к алкоголю.

В 1987 году во время горнолыжного курорта в Альпах Марго неудачно упала и сломала ногу. И пока внучка писателя была прикована к больничной койке, она набрала около 30 лишних килограмм.

После реабилитации жизнь Марго стала налаживаться. Модель много путешествовала и занималась общественной деятельностью.

Видимо Марго так и не удалось справиться с депрессией после неудачного актерского опыта и набора веса. Поскольку 1 июля 1996 года, за день до годовщины самоубийства своего деда, Марго Хемингуэй была найдена мертвой в своей квартире в Санта-Монике. Причиной смерти стала передозировка снотворным.