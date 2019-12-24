Вы наверняка замечали, что реклама на сайтах подстраивается под ваши интересы. Все это связано с тем, как вы используете смартфон. На самом деле, телефон знает о вас намного больше, чем вы думаете. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как это происходит.

Для рекламы существуют специальные алгоритмы, которые показывают актуальные предложения для определенной категории людей. Информацию о вас формируют благодаря поисковым запросам, истории в браузере, местонахождении и социальным сетям.

Поисковые запросы

Например, в период предновогодних праздников вы решили заказать подарки в Сети. Вы формируете поисковой запрос на определенный товар. Просматриваете несколько сайтов, изучаете цены. После этого вам будет выпадать похожая реклама тех страниц, где есть тот товар. Или реклама магазинов, смежных по тематике. Также по ним формируются ваши интересы. Например, если вы ищете игрушки для детей, в течение нескольких дней вас будет преследовать реклама детских товаров.

История в браузере

Здесь также играют роль не только поисковые запросы, но и те сайты, которые вы открываете. Например, вы постоянно просматриваете скидки в любимом магазине одежды. Этот сайт часто мелькает в истории вашего браузера и алгоритмы делают вывод, что вы интересуетесь модой. После этого вам "выпадают" объявления о скидках в магазинах одежды и украшений.

Местонахождение

Чтобы добраться до незнакомого места, мы используем навигаторы, приложения с картами или просто ищем какое-то место на карте. В любом случае, мы делаем это с помощью телефона. Это фиксируют рекламные алгоритмы, которые позже сокращают предложения до вашего "стандартного" местоположения. Бывает и такое, что вы проходите мимо магазина, а потом вам показывают предложения с похожими товарами. Это происходит из-за местонахождения.

Социальные сети

Сейчас по социальным сетям человека можно узнать больше информации, чем при разговоре. Там видны его друзья, работа, бывшее место учебы, а также страницы по интересам, на которые он подписан. Социальные сети заключают дорогие контракты с рекламными агентствами и передают им всю информацию, которая указана у вас на странице.