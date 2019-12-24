Совсем недавно российские, сербские и греческие ученые провели совместное исследование - они определили уровень полихлорированных бифенилов в морской рыбе.

Их интерес был вызван тем, что эти соединения, используемые в промышленности, способны накапливаться в организме человека и вызывать ряд опасных заболеваний, в том числе и онкологию.

Результаты исследований опубликовал журнал "Food and Chemical Toxicology", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Что такое полихлорированные бифенилы и откуда они в рыбе. Рыба и другие морепродукты крайне важны для человека. Без этих продуктов наше питание не будет достаточно полноценным, что приведет к нарушению работы организма. Однако, кроме пользы, рыба несет еще и вред. К сожалению, в тканях морских обитателей могут содержаться полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые способны вызвать ряд опасных заболеваний у человека.

Эти химические вещества раньше использовали в процессе производства пластмассы, ламп, конденсаторов и лакокрасочных составов. Поэтому огромное их количество в свое время попало в воду. Поскольку ПХБ имеют долгий период разложения, они до сих пор присутствуют в мясе морской рыбы. Но кроме этого, они образовывают еще более опасные вещества - диоксины.

В качестве исследуемого материала были использованы морской лещ и лаврак, выловленные в Критском и Эгейском морях. Забор материала происходил на протяжении теплых месяцев в 2017 и 2018 годах.

На основании анализа содержания ПХБ в тканях рыбы, ученые смогли модифицировать метод расчета опасности вредных веществ в продуктах питания.

В ходе проведенных исследований было выявлено, что концентрация ПХБ в морской рыбе не превышает допустимых значений. Однако образцы, выловленные в открытом море и выращенные в фермерском хозяйстве, имели разные уровни этого показателя. У последних он был гораздо ниже.

Кроме того, ученые выяснили, что самая большая концентрация ПХБ наблюдается у рыб в период нереста. Это обусловлено тем, что в это время подводные жители накапливают много жира, в котором и содержатся вредные соединения.