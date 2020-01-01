Джереми Батиз почти всю взрослую жизнь носил бороду, даже его жена София всего лишь однажды видела его выбритым, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Не так давно житель Тусона (Аризона, США) решил всех удивить и побриться. Он попросил супругу включить камеру мобильного телефона и торжественно вышел из ванной.

Поскольку на лице мужчины отсутствовала привычная борода, жена была ошеломлена, но больше всех удивилась Амелия, годовалая дочка супругов.

Она вообще не узнала папу и даже, кажется, испытала отвращение к этому незнакомцу, который ещё и осмелился приставать к ней и брать на ручки. Позже София рассказала, что дочка полдня сторонилась отца, и лишь когда он принялся читать ей любимую книжку, она оттаяла и признала, что этот странный мужчина - её родной папа, ведь у Джереми есть своя особенная манера чтения, которая очень нравится малышке.

Реклама

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.