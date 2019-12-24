https://news.day.az/unusual/1188367.html Пикачу, пришедший в школу к девочке, оказался её мамой - ВИДЕО
Пикачу, пришедший в школу к девочке, оказался её мамой - ВИДЕО
Чтобы удивить и порадовать дочку, жительница Ханчжоу (Китай) тайком запаслась костюмом Пикачу, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Конечно, и сама дочь главной героини, и её соученики пришли в восторг от того, что к ним в школу явился этот забавный персонаж.
Женщина позже рассказала, что у неё возникли некоторые сложности - она никогда не думала, что в таком наряде будет очень трудно передвигаться. Однако, детская радость того стоит - уверена мать семейства.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре