Чтобы удивить и порадовать дочку, жительница Ханчжоу (Китай) тайком запаслась костюмом Пикачу, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Конечно, и сама дочь главной героини, и её соученики пришли в восторг от того, что к ним в школу явился этот забавный персонаж.

Женщина позже рассказала, что у неё возникли некоторые сложности - она никогда не думала, что в таком наряде будет очень трудно передвигаться. Однако, детская радость того стоит - уверена мать семейства.

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